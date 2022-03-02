На Тернопільщині ховають Героя України, який загинув у Генічеську

На похорон Віталія Скакуна прийшли тисячі людей

/ Фото: "Сегодня"

Сьогодні, 2 березня, на Тернопільщині ховають Героя України Віталія Скакуна, 25-річного сапера морської піхоти з Бережан, який героїчно загинув під час підриву мосту в Генічеську. На похорон прийшли понад п'ять тисяч людей з Бережан та навколишніх сіл, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

/ Фото: "Сегодня"

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Нагадаємо, сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої бригади морської піхоти героїчно загинув 24 лютого, коли зголосився підірвати Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони. Віталій Скакун мінував важливий стратегічний об'єкт, але вчасно не встиг піти. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв'язок і повідомив, що підриває міст.

/ Фото: "Сегодня"

Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року у місті Бережани Тернопільської області. В нього залишилися батьки.

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/ Фото: "Сегодня"

Ситуація в Україні 2 березня