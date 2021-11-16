На Україну насувається негода – прогноз (карта)

Завтра, 17 листопада, в Україні будуть тумани, вологість, але без опадів.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Тумани наступають
Тумани заважатимуть водіям, пішоходам, а також алергікам.
Далі по темі
"Прошиті холодним, навіть морозним повітрям, тумани продемонструють подвійну шкідливість – знижуватимуть видимість для водіїв та пішоходів. Ще вони можуть своєю вогкістю бути некомфортними для алергіків, а також людей із бронхолегеневими недугами", – стверджує синоптик.
Температура в країні
Вдень в Україні потеплішає до +1 – +6 градусів. На Заході та Півдні температура повітря підніметься до +9, а в Криму буде максимум +11 градусів.
Вночі буде досить холодно. Стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає.
Читайте також
- Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватисядо природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.