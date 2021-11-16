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СЬОГОДНІ Новини України

На Україну насувається негода – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
16 листопада, 16:00
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В Україні 17 листопада буде досить висока вологість
Погода в Україні 17 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні 17 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 17 листопада, в Україні будуть тумани, вологість, але без опадів.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Тумани наступають

Тумани заважатимуть водіям, пішоходам, а також алергікам.

"Прошиті холодним, навіть морозним повітрям, тумани продемонструють подвійну шкідливість – знижуватимуть видимість для водіїв та пішоходів. Ще вони можуть своєю вогкістю бути некомфортними для алергіків, а також людей із бронхолегеневими недугами", – стверджує синоптик.

Температура в країні

Вдень в Україні потеплішає до +1 – +6 градусів. На Заході та Півдні температура повітря підніметься до +9, а в Криму буде максимум +11 градусів.

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Вночі буде досить холодно. Стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.

Погода в Україні на 17 листопада. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 17 листопада. Фото: Наталії Діденко

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає.

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