Над Київською областю пролетіли крилаті ракети: відео

За словами очевидців, ракети летіли у бік Василькова чи Обухова

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що над населеними пунктами на Київщині летять крилаті ракети.

Так, відео із однією ракетою опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. У підписі зазначено, що ракета летить над Білою Церквою.

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Ще один запис опублікований у телеграм-каналі "Інсайдер Україна". "Четверта ракета пішла. Київська область... П'ята п**дує", — каже людина, яка знімає відео. Вказано, що це відбувається над Васильковим у бік Чернігова.

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Ще на одному відео над Жуковцями говориться, що пролетіло 6 ракет у бік Василькова/Обухова.

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