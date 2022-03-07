Над Київською областю пролетіли крилаті ракети: відео

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що над населеними пунктами на Київщині летять крилаті ракети.
Так, відео із однією ракетою опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. У підписі зазначено, що ракета летить над Білою Церквою.
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Ще один запис опублікований у телеграм-каналі "Інсайдер Україна". "Четверта ракета пішла. Київська область... П'ята п**дує", — каже людина, яка знімає відео. Вказано, що це відбувається над Васильковим у бік Чернігова.
Ще на одному відео над Жуковцями говориться, що пролетіло 6 ракет у бік Василькова/Обухова.
Що відбувається в Україні 7 березня
- Росія зараз атакує в основному з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.
- Міністр оборони Олексій Рєзніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.
- Тим часом за даними британської розвідки, Росія не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулась територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезні втрати: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.
- Тільки за минулу ніч ЗСУ знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном, а також "віджали" багато боєприпасів та техніки.