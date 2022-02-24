НАТО збирається на терміновий саміт через вторгнення РФ до України

Єнс Столтенберг зазначив, що його думки зараз із народом України

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НАТО 25 лютого проведе віртуальний саміт для обговорення нападу Росії на Україну та оцінки можливої загрози для східноєвропейських країн Альянсу.

Про це 24 лютого у Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції за підсумками надзвичайного засідання Північноатлантичної Ради, повідомляє Укрінформ.

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"Ми продовжуватимемо робити все, що необхідно, щоб захистити Альянс від агресії. Я скликаю віртуальний саміт лідерів країн НАТО завтра, щоб обговорити шлях уперед. Росія зараз зіштовхнеться з високою ціною та важкими наслідками, які будуть застосовані з боку всієї міжнародної спільноти", – сказав Столтенберг.

Він також повідомив, що за підсумками надзвичайного засідання Північноатлантична рада ухвалила запити від Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини щодо проведення термінових консультацій згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору.

"Наші думки зараз з хоробрим народом України. Те, про що ми попереджали протягом місяців, сталося, незважаючи на всі заклики до Росії змінити курс на дипломатичні зусилля. Мир на нашому континенті порушено", – наголосив генсек НАТО.

НАТО не воюватиме з Росією за Україну

На питання, чи планує НАТО відправляти війська на територію України, Столтенберг відповів, "що НАТО захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу".

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Коли його знову запитали про те саме, він заявив, що НАТО "намагалося завадити конфлікту", попереджаючи про плани Москви та погрожуючи санкціями.

За його словами, НАТО не має військ на території України і "не планує туди їх спрямовувати".

Напад Росії на Україну