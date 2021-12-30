Не буде видно машини? На дорогах України прогнозують колапс (карта)

Протягом дня прогнозують видимість не більше 200-500 метрів

Негода значно ускладнить обстановку на дорогах / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 31 грудня, в Україні помітно погіршаться погодні умови. В різних регіонах попереджають про ожеледь, ожеледицю та туман на дорогах країни.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Якою буде ситуація на дорогах

По всій країні прогнозують ожеледицю на дорогах протягом останнього дня 2021 року.

Крім того, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість не перевищуватиме 200-500 метрів.

У північних та центральних областях місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий). В окремих районах Миколаївської області утримається сильна ожеледь (II рівень небезпечності, помаранчевий).

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У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледь, місцями ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попереджають рятувальники.

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Області, де прогнозують туман, позначені на карті трьома лініями. Фото: скріншот

Погода 30 грудня

У четвер, 30 грудня, в Україні прогнозують суху погоду. Крім того, у деяких регіонах порівняно з попереднім днем очікується потепління.

На заході очікується від -3 до +4 градусів. На сході прогнозують 2-6 градусів нижче нуля.

У північних регіонах — від -6 до 0 градусів. На півдні очікується від -6 до +7 градусів.

У Києві опадів не прогнозують, 1-3 градуси нижче нуля, а в Сімферополі теж буде сухо – 5-7 градусів тепла.

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