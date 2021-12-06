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СЬОГОДНІ Новини України

Тиждень почнеться з опадів: де в Україні очікувати сніг (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 грудня, 06:00
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Найтепліше цього дня буде на півдні нашої країни
Крім опадів, очікуються пориви вітру 5-10 м/с/Колаж: Сьогодні
Крім опадів, очікуються пориви вітру 5-10 м/с/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 6 грудня, майже всю Україну накриють опади. Очікується холодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сніг варто очікувати у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Дощ пройде в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до +4 градусів. На сході варто очікувати 1-4 градуси тепла.

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У північних регіонах — +1-8 градусів. На півдні буде 6-11 градусів тепла.

В Києві прогнозують мокрий сніг із дощем, 1-3 градуси тепла, а в Сімферополі буде сухо, +9-11 градусів.

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально відносить.

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