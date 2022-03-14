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Окупантами пошкоджено лінію, яка живить Чорнобильську АЕС і Славутич

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 березня, 14:03
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Бригада Укренерго лише вчора провела там ремонтні роботи
Аварійні бригади змушені їхати у небезпечну зону
Аварійні бригади змушені їхати у небезпечну зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Лінію, яка живить Чорнобильську АЕС і Славутич, вкотре пошкоджено окупантами. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Вчора, 13 березня, ремонтна бригада Укренерго відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, що живить Чорнобильську АЕС і Славутич. О 19:07 лінію поставили під напругу і розпочали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС і Славутич. Проте завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти незабаром знову пошкодили лінію", – йдеться у повідомленні.

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Ремонтна бригада Укренерго змушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідувати нове пошкодження.

Чорнобильська АЕС є важливим об'єктом, який не може залишатись без надійного енергоживлення. Також від лінії живлення атомної станції залежить електропостачання мешканців Славутича.

Навіть після успішного ремонту та чергового відновлення електропостачання на ЧАЕС не виключено нових випадків пошкоджень ліній електропостачання через ворожі обстріли та пожежі.

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