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Небезпечна погода: в Україні у двох областях залишилися без світла

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 грудня, 08:33
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Люди залишилися без світла через погоду. Фото: колаж "Сьогодні"
Люди залишилися без світла через погоду. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 грудня, вранці без електрики залишилося 90 населених пунктів у двох областях. Це пов'язано з поганими погодними умовами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де немає світла?

Як стало відомо, внаслідок поганих погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у двох областях – Львівська – 86 та Закарпатська – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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