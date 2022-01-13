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"Помаранчевих" стало більше. В Україні оновили карантинні зони – список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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13 січня, 08:51
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За останню добу помітно ускладнилася COVID-ситуація ще в одному регіоні
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збільшилася кількість "помаранчевих" зон адаптивного карантину. До списку додалася Івано-Франківська область, яка за показниками минулої доби опинилася серед лідерів із захворюваності.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Таким чином, три області належать до "помаранчевої зони". Зокрема, на Прикарпатті перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. В Сумській цей самий показник перевищено уже кілька днів поспіль. А от в Херсонській області динаміка рівня госпіталізацій не в межах норми щонайменше три дні.

Карантинні зони 13 січня

"Помаранчеві"

  • Івано-Франківська,
  • Сумська,
  • Херсонська області.

"Жовті"

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  • м. Київ,
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська області.

Нова хвиля коронавірусу

За даними Національної академії наук, після новорічних свят кількість позитивних тестів зросла майже на 40%. Порівняння проводили із останніми днями грудня.

Водночас зросла і кількість тестувань на коронавірус, а також обсяги позитивних тестів. Середня кількість нових захворювань в Україні становить до 4540 на день, середня кількість летальних випадків – 158 на день в середньому за останній тиждень.

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