Засуджений "Моджахед" із "Торнадо" повернувся в бій і б'є окупантів – відео

Даніель є громадянином Білорусі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно вийшов на волю боєць роти "Торнадо" з позивним "Моджахед", якого у 2015 році судили за порушення законів війни.

Про це повідомляє 24 канал.

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Хто такий "Моджахед"

Як зазначається, справжнє ім'я "Моджахеда" – Даніель Лящук. Раніше стверджувалося, що він є громадянином Білорусі та "одним із найнебезпечніших і найжорстокіших з усіх підозрюваних бійців роти "Торнадо".

Водночас зараз Даніель бореться з окупантами.

Відео Даніеля

В мережі з'явилося відео, де "Моджахед" звертається до російських окупантів:

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"Путін прийшов "звільняти" українську землю, так? Це наслідки "російського миру" (показує убік на зруйновані будівлі – ред.). А ті, хто чекав на це, вже давним-давно втекли з цієї країни. І нам доводиться тепер "чистити" цю країну від цих мразів та окупантів".

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що кілька сотень бійців, які перебували під вартою, після помилування захищають Україну зі зброєю від російських окупантів. За його словами, йдеться про кількасот осіб.

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