Від Маріуполя до Бучі: в шести областях відкриваються гуманітарні коридори – список

На час дії гуманітарних коридорів російські війська зобов'язалися припинити обстріли

9 березня запланована масова евакуація. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 9 березня відкриваються гуманітарні коридори у кількох напрямках. Вони діятимуть з 9-ї ранку до 21 години вечора.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу.

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За її словами, на час евакуації мирних жителів військовослужбовці припинять вогонь, щоб вберегти цивільних від жертв.

"Я звертаюсь до РФ. Ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь. У нас є досвід, коли навіть взяті зобов'язання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь – Запоріжжя, а також Волноваха – Покровськ... Ми дуже просимо ЗС Росії дотриматися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 9 ранку до 21-ї вечора, так як ми і домовлялися", – сказала Верещук.

Гуманітарні коридори 9 березня

Евакуація людей буде проводитися за такими напрямками:

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Енергодар — Запоріжжя

Суми — Полтава

Маріуполь — Запоріжжя

Волноваха — Покровськ

Ізюм — Лозова

Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпень, Гостомель — Київ.

Верещук додала, що у місті Ворзель є будинок маляти, де зараз знаходиться 55 діток та 26 осіб персоналу. Їх будуть вивозити в рамках окремої спецоперації.

Як проходитиме евакуація Бучі та Ворзеля

Місцевих жителів будуть вивозити на залізничний вокзал Києва. Виїхати зможуть лише жінки та діти.

Початок 10:40-11:00. Перед приміщенням Бучанської міської ради будуть автобуси.

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У Ворзелі тих, хто хоче покинути місто, збиратимуть за адресою Курортна, 25 (район залізничної станції).

Пересуватися до пунктів збору просять пішки. З собою слід брати лише необхідні речі.

Як проводитимуть евакуацію з Енергодара

Виїхати зможуть мешканці Енергодара, а також сусідніх сіл Василівського, Кам’янко-Дніпровського, В.-Білозерського районів.

Під егідою Червоного Хреста організовується гуманітарний коридор для евакуації до міста Запоріжжя.

Орієнтовно з 12:00 до 13:00 в Енергодар буде доставлено інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для подальшоі організації безкоштовних соціальних їдалень в школах та підтримки найбільш незахищених категорій населення.

На зворотному шляху автобуси будуть забирати мирних жителів, бажаючих виїхати з Енергодара.

Погоджено також можливість сформувати колону з особистого транспорту, якій дозволено йти слідом за автобусами. Всі автобуси та особистий транспорт повинні мати маркування у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста.

Місце збору громадян для евакуації – ділянка дороги на вулиці Курчатова, від "червоного" будинку до набережної вбік прогулянкового каналу. З собою обов’язково мати документи.

Евакуація із Сум

Гуманітарний коридор буде відкритий з 9:00 до 21:00. Можна виїжджати власним транспортом.

"Додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю", – повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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