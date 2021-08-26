Перед смертю мер Кривого Рогу пив воду і чекав дзвінка: нове відео загибелі Павлова

В інтернеті з'явилося найповніше відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Знайомі Павлова мають багато питань до слідчих, але їм багато чого не пояснюють. Колаж "Сьогодні"

З'явилося третє за рахунком відео з камер спостереження моменту загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тут видно, що за кілька хвилин до пострілу градоначальник був один, ходив з телефоном і пив воду.

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Про це повідомив на своєму ютюб-каналі місцевий журналіст Олег Єрмолінський.

Останні хвилини

На відео з камер спостереженя видно, як імовірно Костянтин Павлов виходить на веранду зі свого будинку. Він одягнений в футболку, шорти, шкарпетки і шльопанці. Він ходить і крутить в руках предмет, схожий на телефон (імовірно, міг чекати дзвінка). Зупиняється біля дверей і дивиться на подвір'я. Через півхвилини він встає і піднімає з підлоги фужер. Ставить його на стіл. Піднімає бутель води з підлоги і наливає воду в фужер. Прибирає бутель. Знову підходить до порогу. Сідає біля відчинених дверей, витягнувши ноги. Через неї видно тільки його голову і ноги в капцях.

Так він сидить близько 10 хвилин, майже не змінюючи положення тіла. Потім видно, як його голова сіпнулася і він впав. На ступенях сидів кіт, який чогось шарахнувся і відбіг.

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Нагадаємо, буквально через кілька днів після смерті Костянтина Павлова в інтернеті з'явилося перше відео з камер спостереження, встановлених в будинку загиблого. На відео було видно, що імовірно Павлов був в кімнаті один. Він багато курив, листувався з кимось по телефону, після чого взяв у руки рушницю. В якийсь момент кішка в кімнаті відскочила.

На другому відео тільки було видно чоловіка, який сидить на підлозі – з кімнати було видно його ноги і потилицю. В якийсь момент чоловік здригнувся і перекинувся .

Як повідомляли новини "Сьогодні" раніше, Костянтин Павлов був знайдений мертвим в своєму будинку рано вранці в неділю, 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

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Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака" , яка складається з жителів міста.

Про загиблого