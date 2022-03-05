Передова усіяна трупами: росіяни на сході України хочуть дезертирувати

Українські військові знищують техніку та живу силу агресора

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області вздовж усієї лінії зіткнення російські війська під прикриттям танків розпочали атаки піхоти. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

"Українські захисники стійко та мужньо утримують певні позиції та знищують живу силу та техніку противника. Ворог попри значні втрати сотнями кидає у бій шанувальників "русского мира". Вся передова усіяна трупами та підбитою технікою загарбників. Зокрема, сьогодні до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позицій доправлено понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більшість – з попаснянського напрямку", — йдеться у повідомленні.

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Штаб ООС уточнює, що поранені переважно у тяжкому стані: у них численні осколкові поранення, відірвані кінцівки тощо.

Через відсутність у лікарні вільних місць військові, які отримали незначні тілесні ушкодження, не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі збройного конвою з-поміж регулярних військ збройних сил Росії переміщують на лінію бойового зіткнення, щоб знову відправити воювати.

"Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий і деморалізований, шукає шляхи до дезертирства. Таке реальне обличчя "русского мира" — горе, страх і смерть, що несуть із собою "визволителі" з Росії", — повідомляє штаб ООС.

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