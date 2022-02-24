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Підбито багато техніки РФ: яка зараз ситуація на всіх напрямках

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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24 лютого, 15:39
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Путінська армія зазнає великих втрат, але все одно намагається прорватися
ЗСУ нищать російські танки. Колаж "Сьогодні"
ЗСУ нищать російські танки. Колаж "Сьогодні"

Росія атакує по всьому півдню, сходу та півночі України, на деяких напрямках вишиковуються в бойові порядки для подальшого вторгнення. Але це їм не дуже допомагає – окупанти вже зазнали великих втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомив на брифінгу радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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Східний напрямок

За його словами, зараз найвдаліша ситуація для української сторони саме в зоні ООС – всі атаки відбиті, лінія оборони не прорвано. Україна утримала Щастя – там підбито багато бронетехніки супротивника, є втрата живої сили.

Бійці ЗСУ та Нацгвардії продовжують тримати оборону Харкова.


Південний напрямок

Російські війська пройшли перешийок із Кримським півостровом і розвивають наступ у двох напрямках, але просуваються повільно.

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"Перший – це на Мелітополь, другий – на Херсон. Вони зараз шикуються в похідні колони й готуються до руху. Там є наші війська, і вони чинитимуть опір, вони займають оборону. Подробиць, звісно, не скажу, де вони розташовані, але їм не буде легко – будемо їх зупиняти", – сказав Арестович.

Висадки десанту з Чорного та Азовського морів не відзначено, острів Зміїний утримують українські прикордонники та військові.

"Жоден військовослужбовець ЗСУ та інших силових структур не поступається, всі воюють, здачі або втеч немає", – наголосив він.

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Білоруський напрямок

Там з'явилися окремі передові загони збройних сил РФ у кількості двох-трьох танків та БМП, кілька десятків військовослужбовців. Вони намагаються зайти на українську територію, але зустрічають опір та йдуть.

"Ми не можемо сказати, що вони просуваються, але ЗСУ й інші військові формування моніторять ситуацію", – сказав він.

При цьому він спростував повідомлення про прорив кордону у Волинській області – обстріли тривають, але кордон не пройдено. А ось на півночі Чернігівської області, ближче до адміністративного кордону із Сумською, зафіксовано просування ворожих військ на відстань 10-20 км.

"Вони зараз, швидше за все, готуються, вибудовують бойові порядки, будуть намагатися наступати далі, але Київ надійно захищений, тим більше з чернігівського напрямку", – сказав радник голови ОПУ.

На жаль, втрати і у ЗСУ

За його словами, наразі підтверджено загибель понад 40 військових, кілька десятків отримали поранення – переважно через повітряні удари сьогодні вранці.

Арестович повідомив і про особливі героїчні вчинки: "строковики" Національної гвардії, 18-річні солдати, які ще не вивчали загальну військову справу, підбили чотири танки окупантів.

Вторгнення РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

Вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл було чутно по всій території України. Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. У районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора

Також у полон вже потрапили російські військові.

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