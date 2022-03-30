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Пожежа на нафтобазі на Рівненщині: прокуратура відкрила справу про екоцид

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30 березня, 15:47
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У ДСНС ліквідували загоряння два дні, пожежа може спричинити невиправну шкоду екології
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Пожежу на Рівненській нафтобазі загасили. Для цього рятувальникам знадобилося майже дві доби цілодобової роботи. Про це повідомляє начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, нафтобаза повністю знищена.

Через ракетний обстріл нафтобази прокуратура порушила справу за фактом екоциду. Як уточняє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пожежа на об’єкті може завдати невиправних втрат екології. Збитки оцінює спеціальна комісія.

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Нагадаємо, пожежа сталася 28 березня внаслідок ворожого ракетного удару.

Пожежі на нафтобазах

За місяць війни російські окупанти обстріляли нафтобази мінімум у чотирьох містах України:

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