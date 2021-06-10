В Україні зросла кількість смертей від коронавірусу. Дані за добу

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані МОЗ

В Україні за останню добу виявили 1785 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 400 випадків більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 219 824 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 97 українців (всього – 51 507). Вилікувати вдалося 2 115 197 інфікованих (6513 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Реклама

Раніше ми повідомляли, що глава МОЗ Віктор Ляшко хоче продовжити карантин в Україні на все літо. За словами міністра, коронавірус у країні ще не подолали, тому відповідна пропозиція надійде уряду.

Також нагадаємо, вся Україна стала "зеленою". МОЗ оновив зони карантину.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні