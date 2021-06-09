Україна отримала ще одну партію COVID-вакцини виробництва компанії Pfizer

Як розповіли в МОЗ, вакцинація цими щепленнями здійснюватиметься мобільними бригадами

У середу, 9 червня, в Україну прибули ще 66,7 тисячі доз вакцини від коронавірусувиробництва компанії Pfizer – препарату Comirnaty.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Препарат закупили через міжнародне агентство Crown Agents.

"Вакцину з цієї партії використовують для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцинація цими щепленнями здійснюватиметься мобільними бригадами.

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"За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії", – зазначили в МОЗ.

До речі, Україна вже отримала 707 850 доз Pfizer в рамках COVAX (глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19).

Раніше ми повідомляли, що у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в застосунку "Дія". Людям заздалегідь повідомлятимуть, куди і коли приходити для отримання щеплення.

Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, уряду буде запропоновано розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано. Такі вимоги, як обов'язкове носіння маски в громадських приміщеннях і в транспорті, повинні залишитися.

Також він попередив, що в разі якщо ситуація в країні погіршуватиметься, будуть введені "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

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Жителів тимчасово окупованого Криму почали вакцинувати в Херсонській області. Там відкрили 6 пунктів імунізації:

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