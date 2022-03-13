РФ перекине в Україну 1500 морпіхів: останні дані Генштабу ЗСУ

У зв'язку з втратами збройні сили Російської Федерації формують нові підрозділи

Окупанти зазнають великих втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася вісімнадцята доба протистояння України російському військовому вторгненню. Істотних змін за останню добу не сталося.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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"Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України", – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що морально-психологічний стан військ противника продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов у виконанні наказів.

"На території Республіки Беларусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ", – додають у повідомленні.

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У зв'язку із втратами збройні сили Російської Федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

За попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) і два БПЛА противника.

Обстріл Попасної

Російські окупанти під час бомбардування Попасної у Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони заборонені міжнародними угодами.

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"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", – написав у Facebook заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю в українських містах, завдаючи жителям неймовірних страждань.

"Визволителі у всій красі. Скотини. Не люди", – зазначив Білошицький.

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