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Росія евакуює посольство та консульства в Україні

Павло Заяць Павло Заяць
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22 лютого, 19:59
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Кремль заявив про небезпеку для життя своїх дипломатів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Росії заявило про наміри евакуювати персонал російських закордонних установ в Україні.

"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання – подбати про російських дипломатів і співробітників посольства та генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництвом Росії було ухвалено рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом", – йдеться в коментарі, опублікованому в Telegram-каналі МЗС РФ.

У МЗС РФ заявили, що з 2014 року "неодноразових нападів зазнавали" посольство Росії в Києві та генеральні консульства в Одесі, Львові й Харкові.

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"Провокації регулярно влаштовували щодо Російського центру науки і культури в Києві, завдано шкоди здоров'ю його керівника, а також завдано шкоди майну Центру. Об'єктами агресивних дій ставали і російські дипломати. На їхню адресу надходили погрози фізичної розправи. Вчиняли підпали їхнього автотранспорту", – йдеться у коментарі пресслужби.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".

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Україна готується розірвати відносини з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав розрив дипломатичних відносин з Росією таким, що відповідає інтересам держави.

"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією", – повідомив він на брифінгу 22 лютого.

За словами Кулеби, "це відбудеться, як тільки президент ухвалить відповідне рішення".

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