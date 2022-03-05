Сказав, що просто робив селфі. СБУ відпустила Шуфрича на волю

Нардеп запевняє, що у його діях не було нічого кримінального

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич стверджує, що просто робив селфі, коли його затримали бійці територіальної оборони біля Києво-Печерської лаври.

"Вчора, коли я робив селфі, щоб показати, що я в Києві, вибрав це місце, чому – пояснювати, я думаю, не треба. Повірте мені, навколо не було жодного блокпосту. Було кілька бетонних плит, на які у сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає уваги", – написав нардеп у Facebook.

Реклама

За словами Шуфрича, коли він "практично перестав фотографуватися", "вискочили кілька людей, випустили кілька черг у повітря". Політик запевняє, що його охорона не зробила "жодного пострілу, встановленого правоохоронцями".

"Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поруч, але потім терміново кудись поїхала. Поруч зі мною був підполковник Нацполіції. Представники тероборони, яких ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я почекав на спеціалізовані правоохоронні органи і я погодився. Поки ми на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ", – розповів він.

Шуфрич додав, що представники правоохоронних органів "не знайшли у цих фото нічого злочинного".

"Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на обумовлене місце", – додав нардеп.

Затримання Шуфрича у Києві

Нардепа Нестора Шуфрича затримали у Києві 4 березня біля позицій територіальної оборони.

Реклама

Волонтер Юрій Бірюков розмістив у Facebook фотографію депутата з підписом: "Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фоткати наші позиції заняття дурне та стрьомне".

Відповідно до законів, прийнятих з урахуванням воєнного стану в країні, в Україні заборонено знімати, пересилати та публікувати позиції військ та територіальної оборони.

Реклама

Згодом Бірюков повідомив, що Шуфрича передали СБУ.