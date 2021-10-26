Смертельний рекорд та катастрофа у лікарнях: що відбувається з COVID-19 в Україні

У червоній зоні карантину вже знаходиться 8 областей

Ситуація з COVID-19 в Україні / Колаж "Сьогодні"

В Україні ситуація з коронавірусом погіршується щодня. Експерти стверджують, що до кінця року від COVID-19 буде більше 92 тисяч померлих. Незважаючи на це, українці не поспішають вакцинуватися.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сегодня".

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Статистика COVID-19 на сьогоднішній день

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 людина більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.

Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.

Коли очікувати на максимальні показники?

Максимальні показникихворих можуть бути вже наступного тижня.

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"Кількість виявлених випадків залежатиме від рівня тестувань. Ми очікуємо, що вже з наступного тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, на що чекати до кінця 2021 року, то 30 тисяч виявлених випадків на добу — це абсолютно реалістичний сценарій для України", – каже керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Ситуація з COVID-19 у лікарнях України

У Дніпрі не вистачає вже місцьу реанімації Лікарні швидкої допомоги. З 25 людина , що перебувають на цей момент в реанімації, 21 — на штучному вентилюванні легень. З них — жодного вакцинованого. Також багато молодих.

У Чернігові критична ситуація із киснем у лікарнях, де лежать хворі на коронавірус. Його може вистачити навіть до кінця доби. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень. При цьому невідомо, який саме час доби це постачання відбудеться.

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Що відбувається у реанімації Дніпра. Фото: колаж "Сьогодні"

Де найгірша ситуація

Станом на 25 жовтня, найбільше хворих у лікарнях у таких областях:

Донецьк – зайнято вже 88,9% ковідних ліжок (3357 людина госпіталізовано із COVID-19);

Запорізька – 83,1% (2547 людина);

Харківська – 76,1% (3731 людина).

При цьому у Кіровоградській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 35,3% (282 особи).

Наразі в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Запорізька область, де 83,3% хворих потребують кисневої підтримки та Сумська (80,1%).

Хто входить до червоної зони карантину?

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Сумська область

Херсонська область

Рівненська область

Миколаївська область

Помаранчева зона карантину

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Жовта зона карантину

Полтавська область

Кіровоградська область

Закарпатська область

Вінницька область

Нові обмеження

З 21 жовтня в Україні діють нові правила перевезення.Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із наступних документів:

документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозною,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";

негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

Обмеження в транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"

Що заборонено у червоній зоні:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Що кажуть у МОЗ

Минулого тижня до лікарні з коронавірусом госпіталізували 33 551 особу. Лише 6% із цих людей були вакциновані хоча б однією дозою.

В Україні висока заповненість ліжок із киснем для хворих на коронавірус. Найбільше зайнято їх у Донецькій та Запорізькій областях – 80%.

Вакцинація в Україні

За тиждень в Україні вдалося зробити 1,5 мільйонів щеплень від коронавірусу. Найменший відсоток вакцинації зафіксували у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях.

Хто може одержати третю дозу вакцини від коронавірусу?

Її рекомендуватимутьтим людям, які мають імуно-скомпроментовані чи імуносупресивні стани.

Також вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають первинні або набуті імунодефіцитні стани. Для цих категорій було прописано чіткі рекомендації.

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