Смертельный рекорд и катастрофа в больницах: что происходит с COVID-19 в Украине

В красной зоне карантина находятся 8 областей

Ситуация с COVID-19 в Украине / Коллаж "Сегодня"

В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается каждый день. Эксперты утверждают, что до конца года от COVID-19 будет больше 92 тысячи умерших. Несмотря на это украинцы не спешат вакцинироваться.

Подробнее о ситуации с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика COVID-19 на сегодняшний день

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.

Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.

Когда ожидать максимальные показатели?

Максимальные показателибольных COVID-19 могут быть уже на следующей неделе.

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"Количество выявленных случаев будет зависеть от уровня тестирований. Мы ожидаем, что уже со следующей недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки — это абсолютно реалистичный сценарий для Украины", — говорит руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Ситуация с COVID-19 в больницах Украины

В Днепре не хватает уже меств реанимации Больницы скорой помощи. Из 25 находящихся на данный момент в реанимации человек, 21 — на искусственном вентилировании легких. Из них — ни одного вакцинированного. Также очень много молодых.

В Чернигове критическая ситуация с кислородом в больницах, где лежат больные коронавирусом. Его может не хватить даже до конца суток. Компания-поставщик обещает поставить кислород. При этом неизвестно, в какое именно время суток эта поставка произойдет.

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Что происходит в реанимации Днепра. Фото: коллаж "Сегодня"

Где наихудшая ситуация

По состоянию на 25 октября, больше всего больных в больницах в следующих областях:

Донецк – занято уже 88,9% ковидных коек (3357 человек госпитализированы с COVID-19);

Запорожская – 83,1% (2547 человек);

Харьковская – 76,1% (3731 человек).

При этом в Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 35,3% (282 человека).

Сейчас в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Запорожская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержки, и Сумская (80,1%).

Кто входит в красную зону карантина?

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Сумская область

Херсонская область

Ровенская область

Николаевская область

Оранжевая зона карантина

Киев

Волынская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Желтая зона карантина

Полтавская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Винницкая область

Новые ограничения

С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок.Они коснутся железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Ограничения в транспорте Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Что запрещено в красной зоне:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Что говорят в Минздраве

На прошлой неделе в больницу с коронавирусом госпитализировали 33 551 человека. Лишь 6% из этих людей были вакцинированы хотя бы одной дозой.

В Украине высокая заполненность кроватей с кислородом для больных коронавирусом. Наибольше занято коек в Донецкой и Запорожской областях – 80%.

Вакцинация в Украине

За неделю в Украине удалось сделать 1,5 миллиона прививок от коронавируса. Наименьший процент вакцинации зафиксировали в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.

Кто может получить третью дозу вакцины от коронавируса?

Ее будут рекомендоватьтем людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

Также вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации.

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