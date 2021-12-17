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СЬОГОДНІ Новини України

Сніг повертається! Де сьогодні в Україні очікувати опадів (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 06:00
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Цього дня пориви вітру сягатимуть 10 м/с
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Подекуди в Україні будуть заморозки/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 грудня, в Україні прогнозують вологу погоду. Майже всюди йтиме сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні сніг прогнозують у всіх областях, окрім Одеської та Миколаївської, а також Криму. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході буде 0-5 градусів тепла. На сході варто очікувати від -1 до +1 градуса тепла.

У північних регіонах — від 0 до +3 градусів. На півдні буде 2-4 градуси тепла.

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У Києві прогнозують сніг, від +1 до +3 градусів, а в Сімферополі очікується дощ — 2-4 градуси тепла.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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