Спецназ ЗСУ захопив російський "Панцир" (фото)

ЗСУ активно працюють проти окупантів

Росія залишається без техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти втрачають не лише особовий склад, а й техніку. Про це повідомляє прес-служба ЗСУ на своїй сторінц в Facebook.

"ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1", – йдеться у повідомленні.

Ворог зазнає втрат

10 березня українські військові захопили 10 російських танків .

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Техніка та озброєння, здобуті в бою, або які були кинуті агресором у період воєнного стану, можуть залучатися для захисту нашої території та громадян.

Які танки, транспортери та бронемашини застосовує в Україні агресор

ЗСУ просять українців допомагати виявляти та ідентифікувати колони ворожої техніки, що рухаються територією України. Це допомагає військовим адекватно реагувати на небезпеку. Але що саме за техніка агресора колесить Україною усі ці дні з початку вторгнення ? Як її ідентифікувати? Сайт "Сегодня" склав підбірку основних видів танків, БМП, транспортерів та інших видів техніки, яку можна побачити у різних регіонах України:

Танк Т-80БВМ

Танк Т-72В3

БТР-80

БТР-82А

Бронеавтомобіль "Урал-ВВ"

Бронеавтомобіль "Тайфун"

Бронеавтомобіль "Тигр"

БМП

Самохідна гаубиця САУ 2С19

ТОС-1А "Сонцепек"

ЗРПК "Панцир"

ЗРК "Бук"

Зенітна ракетна система С-300

Зенітна ракетна система С-400

15-й день війни в Україні