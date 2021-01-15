Степанов пояснив, чому учнів молодших класів поки не можна повертати у школи

В Україні лише тиждень діє зимовий локдаун, покликаний стримати поширення коронавірусної хвороби, а міністр охорони здоров’я Максим Степанов вже закликав представників місцевого самоврядування не спекулювати на темі дистанційного навчання і відвідування навчальних закладів.

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Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МОЗ України.

Міністр нагадав, що протягом посилених карантинних обмежень учні перебувають на дистанційному навчанні.

"Я рекомендую усім представникам місцевого самоврядування спершу поцікавитися законами епідеміології, а потім рекомендувати зміни до карантинних обмежень, зокрема, завчасне припинення дистанційного навчання і повернення до звичного освітнього процесу. Усі рішення щодо карантинних обмежень приймаються МОЗ, виключно спираючись на закони епідеміології та думку провідних лікарів-епідеміологів, а також інфекціоністів України. Тому на період дії посилених карантинних обмежень, тобто до 25 січня, відвідування закладів загальної освіти призупинено", — зазначив Степанов.

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У МОЗі нагадали, що в Україні постерігається збільшення відсотка дітей, які захворіли на COVID-19, у співвідношенні до загальної кількості людей, які захворіли. Причому у листопаді цей показник становив 3,1% від усієї кількості нових хворих. А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на COVID-19, підскочив аж до 5,9% від загальної кількості. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини.

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Також нагадаємо, що в Україні за останню добу виявили 8199 нових випадків інфікування коронавірусом.

Напередодні, 13 січня, було виявлено 7925 нових випадків інфікування коронавірусом.

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