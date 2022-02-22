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Україна звернулася до Європи за планом членства у ЄС

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 лютого, 17:47
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Глава МЗС України назвав це найкращим стратегічним рішенням
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Україна закликає Євросоюз визначитися з ухваленням України, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я закликав ЄС негайно відкликати всі сумніви, стриманість і скептицизм, який є в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав. На тлі того, що відбувається, абсолютно очевидно, що найкраще стратегічне рішення, яке може зараз ухвалити Європа, — це буквально забрати Україну до себе", — заявив він.

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Кулеба розповів, які ще заходи потрібно вжити Заходу.

"Ми також говоримо про санкції. Зараз ключове, що можуть зробити партнери, – це почати застосування санкцій проти Російської Федерації. Робота президента та дипломатії дають конкретні результати. Учора перші рішення почали з'являтися, сьогодні їх буде більше, і проти РФ буде застосовано першу хвилю санкцій", — сказав він.

Загострення ситуації

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

Європейський Союз готує пакет санкцій проти Росії та депутатів, які голосували на підтримку незалежності "ЛДНР".

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