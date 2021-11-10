Україна стала "червоною" для країн ЄС, але не всіх. Куди можна поїхати

Кіпр став першою країною Європейського Союзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців. Також не стали закривати свої кордони Естонія та Хорватія.
Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців", – зазначив Кулеба.
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За його словами, щоб потрапити на Кіпр, потрібно мати повну вакцинацію та негативні тести, які роблять до і після прибуття в країну. А для Естонії буде потрібнаа лише вакцинація. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що й були раніше.
Які вакцини визнають на Кіпрі?
Згідно даними консульської служби, країна визнає такі вакцини:
- Johnson & Johnson;
- AstraZeneca;
- Pfizer;
- Moderna;
- Спутнік;
- Sinopharm;
- Sinovac (CoronaVac).
Вакцини для Естонії:
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
- AztraZeneca/Vaxzevria/Covis.
Для ЄС Україна більше не у "зеленій зоні"
Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не покращає. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, чи робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть тест ПЛР.
Глава МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи потрібно перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.