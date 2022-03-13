Українські військові розтрощили танковий підрозділ окупантів (фото)

Окупанти практично були знищені

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області українські військові знищили танковий підрозділ російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило оперативне командування "Північ".

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Що відбулося

"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від "руських асвабатітелей". Цього разу не пощастило танковому підрозділу, який мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України", – заявили в командуванні.

Також стало відомо, що після запеклого бою ворог практично був знищений.

Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". Фото – оперативне командування "Північ". 1 /10

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що збройні сили РФ намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування з Харківської області. Зазначається, що одночасно російські окупанти мають намір обійти Миколаїв, щоб просунутися в бік Одеси.

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