Ранкові вибухи в Луцьку: по місту запустили три ракети, є загиблі (оновлено)

Унаслідок ранкового ракетного удару по Луцьку загинула людина. Інформацію про потерпілих ще уточнюють.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук під час відеозвернення 11 березня.
В 5:45 по місту запустили три ракети.
Далі по темі
"Не спрацювала система оповіщення, якою керують ЗСУ. Цим займається військова адміністрація. У 4:37 була тривога, в 4:50 – відбій. А в 5:45 були вибухи, сирена за 4 хв після цього була", – повідомив Поліщук.
Мер Луцька закликав під час вибуху не стояти біля вікна, не знімати відео, не публікувати їх у соцмережах і ЗМІ, ворог це відстежує. Якщо почули вибухи, потрібно терміново перейти в укриття.
Оновлено
Глава Волинської ОДА уточнив кількість жертв внаслідок авіаудару окупантів: "Виявили двох загиблих військовослужбовців, поранених – шість".
Раніше у КП "Луцьктепло" повідомили, що через вибухи в місті тимчасово припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева та Арцеулова. Відновлення роботи котелень очікується після стабілізації ситуації.
Мер міста Ігор Поліщук додав, що вибухи пролунали в стороні аеродрому, і закликав не публікувати жодних фото, адрес і координат.
Удар по Дніпру
Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.
Авіаудари сталися у Новокодацькому районі міста. Зокрема, зафіксовано влучення:
- поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку,
- у двоповерхову взуттєву фабрику з подальшим займанням.
"Попередньо, 1 людина загинула", – повідомили рятувальники.
Удар по Івано-Франківську
В Івано-Франківську станом на 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи.
Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що в місті пролунали вибухи в районі аеропорту.
"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців міста, будь ласка, не поширюйте відео з вибухами, зберігайте спокій", – сказав Марцінків.
Він додав, що удар по Івано-Франківську стався вдруге.
Раніше ми писали:
- Російська армія використовує білоруські аеродроми для атаки на Україну – НАТО
- Над Києвом збили ворожий літак – мало не зніс будинок (фото)