Утренние взрывы в Луцке: по городу запустили три ракеты, есть погибший

При ударе в городе по неустановленным причинам не сработали сирены

Рано утром ударили по Луцку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате утреннего ракетного удара по Луцку погиб человек. Точная информация о пострадавших еще уточняется.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук во время видеообращения 11 марта.

Реклама

В 5:45 по городу запустили три ракеты.

"Не сработала система оповещения, которой руководят ВСУ. Этим занимается военная администрация. В 4:37 была тревога, в 4:50 отбой. А в 5:45 были взрывы, сирена через 4 мин после этого была", – сообщил Полищук.

Мэр Луцка призвал при взрыве не стоять в окне, не снимать видео, не публиковать их в соцсети и в СМИ, враг это отслеживает. Если услышали взрывы, нужно срочно спуститься в укрытие.

Ранее в "Луцктепло" сообщили, что из-за взрывов в городе временно была прекращена работа двух котельных на ул. Карбышева и Арцеулова. Восстановление работы котельных ожидается после стабилизации ситуации.

Реклама

Мэр города Игорь Полищук добавил, что взрывы прогремели в стороне аэродрома, и призвал не публиковать никаких фото, адресов и координат.

Удар по Днепру

Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары.

Авиаудары произошли в Новокодакском районе города. В частности, зафиксировано попадание:

Реклама

вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,

двухэтажной обувной фабрики с последующим возгоранием.

"Предварительно, 1 человек погиб", – сообщили спасатели.

Удар по Ивано-Франковску

В Ивано-Франковске на 7:12 утра 11 марта было слышны взрывы.

Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе раздались взрывы в районе аэропорта.

"Воздушная тревога не сработала, происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьбы ко всем жителям города, пожалуйста, не распространяйте видео со взрывами, сохраняйте спокойствие", – сказал Марцинков.

Он добавил, что удар по Ивано-Франковску произошел во второй раз.

Раньше мы писали: