"Дельта" в Україні і вакцинація дітей. Ексклюзивне інтерв’ю з головним санітарним лікарем України (відео)

Ігор Кузін обіцяє, що до України доставлять Johnson & Johnson і ще більше вакцин Pfizer, які будуть доступні для щеплення усім

Ігорь Кузін, Головний державний санітарний лікар України. Фото: phc.org.ua

Ігор Кузін вже місяць обіймає посаду головного державного санітарного лікаря України.

Читайте ексклюзивне інтерв’ю кореспондентки "Сьогодні" Дар‘ї Мельник з головним санітарним лікарем України.

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Ігор Кузін розповів про те, як виявляють штам "Дельта" в Україні, чи ефективний CoronaVac та чи вакцинуватимуть в Україні дітей та підлітків.





Про спосіб життя і особисте головного санітарного лікаря України

— Пане Ігорю, який спосіб життя ви ведете? Може, здоровий спосіб життя?

— Майже здоровий, я намагаюся кинути палити, і вже дуже багато років. І, на жаль, не допомагає. І тому, напевно, моє одне з основних завдань це якось налагодити. Якщо я кину палити, це буде один з успіхів.

— Чи дотримуєтесь ви дієт або ж, може, займаєтеся спортом?

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— Ні, на жаль, не вистачає часу на заняття спортом. Я намагаюся дотримуватися режиму щодо відпочинку, принаймні лягати не пізніше ніж 2:00 ночі і підйом у мене о 6:00.

— Як ви відпочиваєте? Загалом, що для вас активний чи пасивний відпочинок. Любите полежати на ліжаку чи, може, в гори піти?

— Насправді для мене відпочинок – це щось таке особисте, в мене є мої улюблені собаки, з якими я проводжу час на вихідних і на прогулянках. Мені вистачає цього.

— А родина у вас є?

— Ні! На жаль, немає, через постійний переїзд з одного місця в інше, на жаль, мені не вдалося поки сформувати родину.

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"Я намагаюся кинути палити, і вже дуже багато років. І, на жаль, не домагає", – Ігор Кузін / Фото: Сьогодні

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Про загрозу "Дельта"-варіанту в Україні

— Штам "Дельта": ми знаємо про те що є два підтверджених випадки. Але ці випадки були лабораторно спеціально підтверджені дуже дорогими тестами, правильно? Ми можемо говорити про те, що випадків вірусу "Дельта" в Україні зараз більше, ніж два?

— Звичайно. Справа в тому, що "Дельта"-штам виявляється доволі дороговартісними методами і одне дослідження коштує біля 12 тисяч гривень. Воно виконується впродовж тижня. Тобто воно не лише дороговартісне, а і довготривале.

І дійсно ми зараз маємо два підтверджених випадки, ми ще очікуємо результатів від Всесвітньої організації охорони здоров'я і також, скоріш за усе, наступного тижня ми отримаємо фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там є підозри на "Дельта". Тому, найімовірніше, цифра оновлюватиметься.

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— Ви казали, що "Дельта" знижує ефективність вакцини на 4-6%. Ми також знаємо, що зараз масово людей вакцинують CoronaVac. Якщо я не помиляюся, то дослідники сказали про те, що взагалі CoronaVac він десь на 50% захищає від коронавірусу, тобто це ще – 4-6%?

— Якщо ми подивимося за статистикою, саме по відношенню до CoronaVac, його рівень захисту, за даним різних досліджень, дуже сильно різниться, однак в середньому це 86% – це те, що було заявлено ВОЗ.

Захист навіть 80% є кращий, аніж відсутність такого захисту. І якщо людина вакцинується, вона оберігає себе не лише від самого захворювання, але й переважно від важких наслідків хвороби або від ризику померти. І саме цей захист, він найстабільніший.

"Якщо людина вакцинується, вона оберігає себе не лише від самого захворювання, але й переважно від важких наслідків хвороби або від ризику померти", – Ігор Кузін / Фото: Сьогодні

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Щодо постачань Johnson & Johnson, Moderna і Pfizer

— Ми знаємо про те, що Україна зареєструвала Johnson & Johnson. Коли її варто чекати в Україні?

— Дуже важко сказати, є декілька проблем. По-перше, Janssen – це єдина вакцина з однократним введенням і в цьому її привабливість. Тому дуже багато країн хоче отримати однодозову вакцину, і її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачань таких вакцин до України.

Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Janssen на території країни. Це ж близько 390 осіб, які отримали таку вакцину і зараз перемовини ведуться.

— А щодо Moderna, які прогнози?

— Є опція щодо можливості отримання Moderna. Зараз ми з’ясовуємо ще логістичні і технічні деталі. Це механізм, який частково фінансується механізмом COVAX, і такий механізм став можливий за рахунок США. В середньому очікується біля 2 млн доз, але перемовини ідуть також і про найшвидше постачання цієї партії, і також про можливість розширення цих партій на більшу кількість.

— Наступного місяця вже люди зможуть вакцинуватися Pfizer?

— Вони і зараз можуть вакцинуватися Pfizer. Розподіл вакцини відбувається пропорційно до груп ризику. І дійсно, зараз для деяких з груп ризику доступний Pfizer. З позитивного можу відзначити те, що ми зараз працюємо над тим, щоби налагодити сам цикл постачань, щоби зробити їх регуляторними. І найближчими місяцями ми очікуємо збільшення кількості вакцини Pfizer в країні, і це, безумовно, буде великим плюсом, і збільшенням саме доступу до цієї вакцини.

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Про вакцинацію дітей і підлітків

— Також ми знаємо про те, що є в нас щеплення для дітей для підлітків, які вони мають робити, коли йдуть до дитячого садка або до школи. Чи якось зміниться перелік щеплень, які мають робити? Бо я знаю особисто людей, які купують собі довідки, аби вступити до дитячого садка або до школи. Коли це зупиниться?

— Кожен, хто купує довідку, має знайти для себе відповідь на запитання: навіщо я це роблю? Якщо ви купили довідку — дитина не отримала вакцину. Під час спалаху інфекційної хвороби дитина не отримає необхідних ліків або по відношенню до неї не буде застосована тактика ізоляції, або інші протиепідемічні заходи. Таким чином дитина ще більше наражається на будь-яку небезпеку, особливо в контексті спалаху інфекційної хвороби. Тому я би нікому не радив купувати якісь нелегітимні довідки і використовувати їх під час вступу або до школи, або до інших закладів.

Щодо підробок в усьому іншому. Мушу сказати, що зараз Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоби перевести всі дані про вакцинацію в електронний формат. Вакцинація від коронавірусної хвороби вже довела, що це можливо.

"Є вже рішення, яке дозволяє вакцинувати дітей та підлітків від 12 років", – Ігор Кузін. / Фото: Сьогодні

Тому що зараз дані про вакцинації кожної людини є частиною електронної системи охорони здоров'я. Зараз розроблений модуль за картою імунізації, який буде найближчим часом запущений в системі електронної охорони здоров'я. За рахунок цього ми бачитимемо, який лікар вніс будь-яку інформацію про ту чи іншу вакцинацію. І це вже буде питання кримінальної відповідальності лікаря за внесення непідтверджених медичних записів.

Щодо додавання нових вакцин (до списку), найімовірніше, що ні, планується перегляд національного календаря щеплень, однак йтиметься, найімовірніше, про 2022 рік і планується вести до цього календаря.

— Чи ми вакцинуватимемо дітей та підлітків?

— Зараз є рішення, яке дозволяє вакцинувати дітей та підлітків від 12 років. Але лише вакциною Pfizer. Тільки щодо цієї вакцини є доведені дані щодо безпечності та ефективності. Це не обов’язкова вимога, і ця вимога, по суті, є опцією батьків, якщо в них є дитина з важкими супутніми соматичними захворюваннями або яка має імунодефіцити. І ця опція якраз передбачається для того, щоб захистити дитину від важкого перебігу коронавірусної хвороби.

— Запитань ще дуже багато, але я вам вдячна, що ви знайшли час і відповіли хоча б на ці запитання. Бо я розумію, що їх буде ще більше. Сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося.

— Дякую, обов’язково.

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