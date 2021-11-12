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Вже не "червона" Україна: ще три країни ЄС відкрилися для туристів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 листопада, 13:52
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Багато країн Європейського Союзу зберегли можливість в'їзду для українців
Деякі країни ЄС продовжують бути відкритими для українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Деякі країни ЄС продовжують бути відкритими для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Днями Україну виключили із "зеленого списку" ЄС.Чимало країн Європейського Союзу зберегли можливість в'їзду для українців. Тепер список поповнився Польщею, Бельгією та Австрією.

Докладніше про те, які правила діють для українців під час в'їзду до цих країн – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Австрія

Країна також зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації – без реєстрації та без карантину. Австрія визнає всі вакцини від COVID-19, які використовує Україна.

Підтверджувати вакцинацію можна через додаток "Дія", роздрукувавши паперову версію з QR-code чи в формі "жовтого сертифіката".

Іншим мандрівникам доведеться пройти реєстрацію Pre-Travel-Clearance-PTC протягом 72 годин до в'їзду, надати негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген. Після цього вже в Австрії пройти 10-денний карантин, який може бути припинений при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в'їзду.

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Бельгія

Мандрівники повинні мати щеплення від коронавірусу. Наразі країна визнає чотири вакцини, схвалені ЄС – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Covishield.

Також треба заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF). Решта громадян України можуть потрапити до країни, якщо мета їхньої поїздки є "поважною".

Польща

Громадяни, які пройшли повний курс щеплення від СOVID-19, можуть відвідати Польщу й не йти на обов'язковий карантин. Для цього треба, аби минуло щонайменше 14 днів після отримання останньої дози вакцини.

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Аби перетнути кордон, потрібно мати цифровий сертифікат або інший документ польською або англійською мовою, який підтверджує вакцинацію препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson.

Щодо невакцинованих, то вони повинні відбути 10-денний карантин. Якщо у мандрівника є тест на коронавірус з негативним результатом, цей термін можна скоротити. Але його потрібно зробити не раніше 7-денного терміну з моменту в'їзду.

Для ЄС Україна більше не в "зеленій зоні"

Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не поліпшиться. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, чи робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть ПЛР-тест.

Голова МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи потрібно перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

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