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У 30 тисяч будинків Київської та Донецької областей повернули електрику після обстрілу окупантів

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 13:19
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Фахівці ДПЕК продовжують аварійно-відновлювальні роботи
Будинки людей були повністю або частково знеструмлені через обстріл російських окупантів / Колаж "Сьогодні"
Будинки людей були повністю або частково знеструмлені через обстріл російських окупантів / Колаж "Сьогодні"

У Донецькій та Київській областях енергетики повернули світлодля 30 тисяч будинків у 32 населених пунктах за останню добу.

Про це повідомляє ДПЕК.

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За добу вдалося повернути світло у 28 тисяч сімей у 28 населених пунктів Київської області, які були повністю або частково знеструмлені через обстріл російських окупантів, а також у 2000 сімей у Північному, Водяному, Дослідному та Торецьку Бахмутського району Донецької області.

"Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються. Наші фахівці оперативно ремонтують пошкоджені обстрілами лінії та підстанції, повертаючи світло клієнтам щойно отримують дозвіл від Територіальної оборони та Збройних сил України" , – додали у ДТЕК.

Протистояння російського вторгнення

За даними Генштабу, Росія зараз атакує в основному з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

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Міністр оборони Олексій Рєзніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

Тим часом, за даними британської розвідки, Росія не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулась територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезні втрати: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.

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