У Харківській області під час пожежі загинули мати і син

10 жовтня в приватному будинку на вул. Осиновській, 29 в місті Чугуїв Харківської області сталася пожежа.
Про це пише ДСНС.
"10 жовтня о 04:51 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Осинівській, 29 у місті Чугуїв Харківської області", – йдеться в повідомленні.
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До місця виклику прибули рятувальники. На той момент будинок горів весь на площі 80 кв.м. Його дерев'яне перекриття зруйнувалося.
"Вогнеборці подали на гасіння вогню два пожежні стволи. Під час розбору та проливання обгорілих зруйнованих конструкцій будинку вони виявили тіла двох загиблих осіб. Ними виявились 62-річна господарка оселі та її 31-річний син. О 05:35 пожежу локалізували, о 07:00 повністю ліквідували", – йдеться в повідомленні.
Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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