В очікуванні локдауну. В Україні оновили карантинні зони – список

На кінець січня в Україні прогнозують новий спалах коронавірусу. Однак, станом на 14 січня, "жовтих" зон карантину побільшало.
Про це свідчать дані МОЗ.
З "помаранчевої" зони вийшла Херсонська область. Там поліпшився показник динаміки рівня госпіталізацій.
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Карантинні зони 14 січня
"Помаранчеві"
- Івано-Франківська,
- Сумська.
"Жовті"
- м. Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська області.
Нові правила для кафе і ресторанів
В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Раніше було достатньо, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікати про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Тепер додалося ще кілька пунктів.
Правила для відвідувачів:
- обробка рук антисептиком перед входом до закладу;
- показувати COVID-документи працівникам закладу;
- пересування по закладу у засобах індивідуального захисту;
- дотримання фізичної дистанції.
Правила для працівників:
- використання засобів індивідуального захисту;
- ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;
- регулярне миття рук. Не рідше ніж раз на три години;
- не торкатися обличчя руками;
- утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;
- самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань;
- перевірка COVID-документів у відвідувачів.
Раніше ми писали:
- За даними Національної академії наук, після новорічних свят кількість позитивних тестів зросла майже на 40%.
- МОЗ опублікував усі дані, які відомі про новий штам "Омікрон" за попередніми результатами наукових досліджень.