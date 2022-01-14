В очікуванні локдауну. В Україні оновили карантинні зони – список

Кількість "помаранчевих" зон скоротилася, одна область перейшла в "жовту" зону

Більшість областей перебувають у "жовтій" зоні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На кінець січня в Україні прогнозують новий спалах коронавірусу. Однак, станом на 14 січня, "жовтих" зон карантину побільшало.

Про це свідчать дані МОЗ.

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З "помаранчевої" зони вийшла Херсонська область. Там поліпшився показник динаміки рівня госпіталізацій.

Карантинні зони 14 січня

"Помаранчеві"

Івано-Франківська,

Сумська.

"Жовті"

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м. Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

Нові правила для кафе і ресторанів

В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Раніше було достатньо, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікати про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Тепер додалося ще кілька пунктів.

Правила для відвідувачів:

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обробка рук антисептиком перед входом до закладу;

показувати COVID-документи працівникам закладу;

пересування по закладу у засобах індивідуального захисту;

дотримання фізичної дистанції.

Правила для працівників:

використання засобів індивідуального захисту;

ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;

регулярне миття рук. Не рідше ніж раз на три години;

не торкатися обличчя руками;

утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;

самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань;

перевірка COVID-документів у відвідувачів.

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