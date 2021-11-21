В Україні на вихідних роблять менше щеплень: скільки людей вакцинувалися за добу

За добу 20 листопада 2021 року в Україні 152 321 людину вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 49 760 людей, повністю імунізовано – 102 561 людина.
Про це пише прес-служба МОЗ.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози – 9 763 865 людей.
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88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
За останню добу працювали:
- 838 мобільних бригад з імунізації;
- 3051 пункт щеплення;
- 472 центри вакцинації населення.
Коронавірус в Україні
За добу 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них захворіло дітей – 894, медпрацівників – 99).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 048 осіб;
- летальних випадків – 377;
- одужало – 14 450 осіб.
За весь час пандемії в Україні проведено 15 542 112 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
Раніше ми писали:
- На Закарпатті придумали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати, або мають справжні, але щеплення не робили.
- В Україні противники вакцинації в мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.