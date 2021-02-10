Знову йдуть морози до мінус 30. Що відбувається з погодою – пояснює синоптик

В Україну насувається циклон, який пройдеться по всій території країни

В Україні продовжаться сильні снігопади, хуртовини, а температура впаде до -26. Держслужба з надзвичайних ситуацій уже попередила про перший і другий рівні небезпеки в деяких областях України.

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Наталя Голеня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру, розповіла "Сьогодні" про причини морозів та про те, коли вони закінчаться.

Чому погода погіршується?

До України наближається новий циклон. Він тільки формується на півночі Італії та пересуватиметься через Румунію до України, розповідає Наталія Голеня.

"Циклон буде пересуватися з південного заходу на північний схід. Його центр пройде через центральні області, потім піде на Сумську, а далі на територію Росії", – каже пані метеоролог.

У західних і північних областях України будуть значні снігопади. У центральних, південних та східних областях буде дощ з переходом у сніг.

Температурний фон буде коливатися, а з неділі температура впаде нижче -20°C.

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На скільки сильними будуть морози?

Температура буде поступово падати до -26°C, каже Голеня.

Західні і північні області перебуватимуть під значними снігопадами, у центральних і східних областях – сніг з дощем. По всій Україні будуть сильні вітри – 15-20 м/с, і разом із снігом вони спричинять хуртовини.

З 12-13 лютого морози на півночі і заході опустяться до -10…-15°C, на півдні та сході до -3..-8.

13 лютого морози поширяться на центральні, східні і південні області.

"Дощ на півдні та сході перейде у сніг. Але там буде мало опадів, у порівнянні із західними і північними областями, де опади у вигляді снігу можуть ще додати 15-20 см до того, що уже є", – каже пані метеоролог.

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У центральних областях і на північному сході через дощ і сніг буде ожеледь і налипання мокрого снігу.

З 14 по 17 лютого у західних, північних і центральних областях уночі впаде до -20... -26°C.

"Сильні морози будуть у неділю, понеділок і вівторок у західних, північних та центральних областях і в Харківській області. Уночі під час прояснень температура буде знижуватися до -20-26°C", – розповідає Наталія Голеня.

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Така температура аномальна для України?

Такі морози не є нетиповими для України.Так, протягом останніх 20 років такі температури були рідкістю, коли температурний фон -20.. -25°C, зазначає Наталія Голеня. Але це не означає, що цього не спостерігалося, що це якась аномалія.

"Аномалія – це -30... -40°C. Але й такі температури фіксувалися в Україні. Абсолютний мінімум, який був зафіксований в Україні, -42°C. Останні 20 років такі температури фіксуються дуже локально, а -30°C у нас не було з 2006 року. А взагалі кожної зими є окремі місця і на сході, і в Карпатах, де температура може бути -25°C. Це не аномалія, але стало рідкістю", – розповіла Наталя Голеня.

Коли чекати потепління?

Морози протримаються щонайменше до 20 лютого.

"Це розрахунки на сьогоднішній день, що така погода буде до 20-го. В західних, північних і центральних областях морози можуть і довше протриматися", – зазначає Голеня.

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Річ у тім, що прогнози ще будуть коригуватися. Точні прогнози можуть бути максимум на п’ять днів, а далі процес може піти інакше.

"Один процес триває 4-5 діб, якщо наприклад холодно, а потім все одно має щось змінитися: морози слабшають чи навпаки", – додає метеоролог.

Раніше ми повідомляли, що в Україні через негоду понад 60 населених пунктів залишаються без світла.

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