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Темпи вакцинації від COVID-19 в Україні різко прискорилися: понад 53 тисячі щеплень за день

23 червня 2021 9:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Стрибок після падіння. За минулу добу зробили у 5,9 раза більше щеплень від коронавірусної хвороби, ніж за позаминулу

За минулу добу, 22 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 53 786 осіб. Це на 44 820 більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 149 244 особи. Вакцинацію завершили вже 394 107 осіб – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 осіб.

Читайте також: Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ

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Протягом доби працювали 412 мобільних бригад і 1064 пункти щеплення.

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що в Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу різко зросла. Всього інфекцію підтвердили у 2 230 977 осіб.

Також нагадаємо, вакцинованим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

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Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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