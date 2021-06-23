Темпи вакцинації від COVID-19 в Україні різко прискорилися: понад 53 тисячі щеплень за день

За минулу добу, 22 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 53 786 осіб. Це на 44 820 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 149 244 особи. Вакцинацію завершили вже 394 107 осіб – вони отримали дві дози препарату.
На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 725 976 осіб.
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Протягом доби працювали 412 мобільних бригад і 1064 пункти щеплення.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу різко зросла. Всього інфекцію підтвердили у 2 230 977 осіб.
Також нагадаємо, вакцинованим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.
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