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Повернемося в темні часи: Кулеба попередив світ про похмурий сценарій

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 лютого, 18:25
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Міністр на засіданні Генеральної асамблеї ООН закликав зупинити Росію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Початок повномасштабної війни в Україні стане "кінцем світового порядку".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

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"Росія не зупиниться на Україні"

"Я попереджаю кожну націю. Ніхто не зможе "відсидіти" цю кризу, якщо Володимир Путін вирішить, що він може рухатися вперед своєю агресією проти України. Ваші держави та ваші народи разом з Україною зазнають жахливих наслідків. Ось чому ми маємо використати останній шанс для дій та зупинити Росію там, де вона є", – зазначив він.

За його словами, якщо РФ не отримає швидкої, чіткої та рішучої відповіді прямо зараз, то це означатиме "повне банкрутство міжнародної системи безпеки":

"Це чорний сценарій, який поверне нас у найтемніші часи 20-го століття. Росія не зупиниться на Україні. Якщо постійний член Ради Безпеки ООН зможе зруйнувати і не дотримуватися всіх правил, то за ним підуть інші".

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Визнання "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ до ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки. Крім цього, ОДКБ може ввести своїх миротворців на Донбас.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР" і виступив із новим зверненням до нації.

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Нагадаємо, у Вірменії, слідом за Казахстаном, заявили, що не планують визнавати так звані республіки "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомив речник МЗС Вірменії Ваан Унанян.

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