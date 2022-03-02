Замість шибок у вікнах – вогонь та дим. Нацполіція показала наслідки атаки на Маріуполь та Мангуш

Снаряд влучив у школу та двоповерховий будинок

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Національна поліція України документує наслідки обстрілу в житловому районі Маріуполя.

Про це повідомляє Нацполіція в себе на сторінці в Telegram.

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Ситуація в місті

"Снаряд влучив у школу та двоповерховий будинок у Кальміуському районі. За попередніми даними, постраждалих немає. Станом на 13:30 обстрілам піддалися м. Маріуполь та смт Мангуш. Одна людина загинула, поранено двох поліцейських. Руйнації зазнали дев'ять об'єктів: пологовий будинок, гуртожиток, продуктова крамниця тощо", – зазначають у Нацполіції.

Крім цього, 1 березня під час обстрілу було поранено дитину. У поліції повідомили, що сьогодні, 2 березня, хлопець помер у лікарні.

Обстріли Росією мирного населення в Маріуполі. / Фото: Нацполиция Обстріли Росією мирного населення в Маріуполі. / Фото: Нацполиция Обстріли Росією мирного населення в Маріуполі. / Фото: Нацполиция Обстріли Росією мирного населення в Маріуполі. / Фото: Нацполиция 1 /4

Військовий злочин

"Зараз поліція документує військовий злочин, який стався на території Кальміуського району. Окупаційні війська РФ обстріляли школу №42, горить двоповерховий будинок поблизу. Наразі полум'я ліквідують працівники ДСНС. Поліція допомагає виявити постраждалих та піклується про безпеку людей", – вказали в Нацполіції.

Як зазначається, попередня правова кваліфікація злочину – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, ворог цілеспрямовано б’є саме по мирних мешканцях та інфраструктурі Маріуполя. У результаті обстрілу 1 березня поранена 21 особа.

Обстріл району Кірова було здійснено ракетою "Точка У" з касетною бойовою частиною, яка призначена для знищення живої сили.

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