На подвір’я дачі Зеленського в Кончі-Заспі впав уламок ракети (фото)

На подвір'я дачі президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі під Києвом упав, ймовірно, уламок ракети.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
"У двір президентської дачі в Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети. "Мимо", – прокоментував це Володимир Зеленський" , – написано в повідомленні.
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