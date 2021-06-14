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Вся Україна в "зеленій зоні" і тепер відповідає вимогам ЄС – Шмигаль

14 червня 2021 14:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Нині в Україні немає областей, де перевищений хоча б один показник щодо COVID-19

Після того, як всі області України опинилися в "зеленій зоні", країна відповідає критеріям Європейського Союзу.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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"Усі області України перебувають у "зеленій зоні". Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в "зелену зону". Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення за встановленого ЄС критерію 75 випадків на 100 тисяч населення", – зазначив Шмигаль.

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Після того, як із "жовтої зони" карантину вийшли всі області, в Україні більше не залишилося таких, де перевищений хоча б один показник щодо COVID-19.

Раніше ми повідомляли, що у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в застосунку "Дія". Людям будуть заздалегідь повідомляти, куди і коли приходити для отримання щеплення.

Жителів тимчасово окупованого Криму почали вакцинувати в Херсонській області. Там відкрили 6 пунктів імунізації:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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