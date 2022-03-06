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"Азов" пошел в контратаку: уничтожены десятки оккупантов и техника

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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6 марта, 13:11
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Российские военные продолжают утверждать, что не знали, куда едут
«Азов» жестко ударил по российским оккупантам
«Азов» жестко ударил по российским оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Силами полка "Азов" была проведена контратака, в результате которой уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, около тридцати россиян, двое попали в плен. Об этом сообщает в Telegram-канале полк.

Находясь в плену, они снова начали рассказывать, что они не знали, куда их отправляют.

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Двое танкистов, один из которых – российский офицер, командир взвода, решили сдаться. Ну а другие экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда.

Теперь россияне призывают других солдат и офицеров, пришедших на украинскую землю, не совершать военных преступлений и сдаваться, не становиться оккупантами и прекратить убивать граждан Украины.

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Ситуация с пленными

В Николаевской области четверо членов диверсионно-разведывательной группы российских захватчиков сдались местным жителям.

Также мы информировали, что в городе Новый Буг Николаевской области российский военный добровольно сдался украинским правоохранителям. Его напоили, накормили и дали позвонить домой.

Оперативное командование "Север" заявило о захвате в плен командира танкового батальона Российской Федерации.

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В Сумской области военные ВСУ задержали российского оккупанта. Кроме того, жители Сум поговорили с одним из захватчиков и предупредили его о последствиях в случае боевых действий.

Во время боя в Новой Каховке в плен украинским военным сдался предатель, который в 2014-м году в Крыму перешел на службу к оккупантам.

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