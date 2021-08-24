Байден, Штайнмайер и Елизавета II. Лидеры десятков стран поздравили Украину с 30-летием Независимости

Лидеры десятков стран мира, короли и королевы передали наилучшие пожелания Украине и ее гражданам

В Киев направили свои поздравления президент США Джо Байден и королева Великобритании Елизавета II / Коллаж "Сегодня"

Украина получила десятки поздравлений с наилучшими пожеланиями от лидеров разных стран по случаю 30-летия Независимости. В частности, нас поздравили лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран.

Реклама

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Президент США Джозеф Байден в своем поздравлении пообещал поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также быть вместе с Украиной на пути в НАТО и при искоренении коррупции.

"Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях по евроатлантическим стремлениям. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе". Джозеф Байден Джозеф Байден Президент США

Реклама

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал украинцам сил и упорства в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ несмотря на сопротивление.

"Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке. Желаю много сил, настойчивости в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ в государстве, экономике и обществе и, при необходимости, в последовательном воплощении их в жизнь вопреки постоянному сопротивлению". Франк-Вальтер Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер президент Германии

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Белен написал, что Австрия была одним из первых государств, признавших независимость Украины.

"Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и в дальнейшем. В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить вас за хорошие переговоры во время вашего визита в Вену в сентябре прошлого года" Александр Ван дер Белен Александр Ван дер Белен федеральный президент Австрии

Королева Великобритании Елизавета II выразила надежду на лучшее будущее после пандемии коронавируса.

"Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему" Елизавета II Елизавета II Королева Великобритании

Реклама

Король Нидерландов Виллем-Александр пожелал украинцам благосостояния, а также сил и мужества для преодоления вызовов, которые несет пандемия COVID-19 для всего мира.

"Мне очень приятно поздравить вас с Днем Независимости вашей страны, которая в этом году отмечает 30-ю годовщину своей независимости. Примите, пожалуйста, наилучшие пожелания благосостояния народу Украины" Виллем-Александр Виллем-Александр Король Нидерландов

Король Швеции Карл XVI Густав по случаю Дня Независимости Украины передал искренние поздравления и наилучшие пожелания счастья и процветания народу Украины.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд пожелали устойчивого прогресса.

"По случаю празднования годовщины Независимости рады направить Вам наши искренние поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу дружественной Украины – устойчивого прогресса и процветания" Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд король Саудовской Аравии

Реклама

Премьер-министр Израиль Нафтали Беннет в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским поздравил Украину с выдающимся юбилеем.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем поздравлении передал "доброжелательному народу" Украины теплые поздравления и наилучшие пожелания.