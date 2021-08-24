Байден, Штайнмайер и Елизавета II. Лидеры десятков стран поздравили Украину с 30-летием Независимости

Украина получила десятки поздравлений с наилучшими пожеланиями от лидеров разных стран по случаю 30-летия Независимости. В частности, нас поздравили лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Президент США Джозеф Байден в своем поздравлении пообещал поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также быть вместе с Украиной на пути в НАТО и при искоренении коррупции.
"Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях по евроатлантическим стремлениям. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе".
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал украинцам сил и упорства в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ несмотря на сопротивление.
"Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке. Желаю много сил, настойчивости в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ в государстве, экономике и обществе и, при необходимости, в последовательном воплощении их в жизнь вопреки постоянному сопротивлению".
Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Белен написал, что Австрия была одним из первых государств, признавших независимость Украины.
"Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и в дальнейшем. В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить вас за хорошие переговоры во время вашего визита в Вену в сентябре прошлого года"
Королева Великобритании Елизавета II выразила надежду на лучшее будущее после пандемии коронавируса.
"Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему"
Король Нидерландов Виллем-Александр пожелал украинцам благосостояния, а также сил и мужества для преодоления вызовов, которые несет пандемия COVID-19 для всего мира.
"Мне очень приятно поздравить вас с Днем Независимости вашей страны, которая в этом году отмечает 30-ю годовщину своей независимости. Примите, пожалуйста, наилучшие пожелания благосостояния народу Украины"
Король Швеции Карл XVI Густав по случаю Дня Независимости Украины передал искренние поздравления и наилучшие пожелания счастья и процветания народу Украины.
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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд пожелали устойчивого прогресса.
"По случаю празднования годовщины Независимости рады направить Вам наши искренние поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу дружественной Украины – устойчивого прогресса и процветания"
Премьер-министр Израиль Нафтали Беннет в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским поздравил Украину с выдающимся юбилеем.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем поздравлении передал "доброжелательному народу" Украины теплые поздравления и наилучшие пожелания.
"Подтверждая свою благодарность за давние дружеские связи, объединяющие наши две дружественные страны, я хотел бы выразить искреннюю заинтересованность в совместной работе над открытием новых горизонтов совместного сотрудничества во всех секторах для будущего развития и прогресса наших двух дружественных народов"
- Сегодня в Украине прошло много мероприятий по случаю 30-летия Независимости.
- В Киеве состоялся праздничный парад, в котором приняли участие 52 украинских самолета и вертолета.
- Во время парада президента Украины Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды защитникам Родины, а также деятелям культуры и спорта, среди которых оказался грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе.
- В Одессе прошел морской парад и Марш защитников Украины. В нем приняли участие несколько сотен жителей Одессы.
- Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины, который ранее предложил принять президент Украины Владимир Зеленский. "За" принятие за основу законопроекта проголосовали 257 депутатов.