Чего ждать от COVID-19 в новом году: прогноз НАН

На сегодняшний день среднее количество заболевших за сутки – 6610 человек в день

В Украине может уменьшится заболеваемость коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине продолжится спад заболеваемости коронавирусом в конце 2021 и в начале 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

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Ожидается спад COVID-19

С 22 по 28 декабря 2021 года среднее количество новых случаев заражения коронавирусом будут фиксировать на уровне 5947 (SEIR_U) и 4678 (Prophet). А с 29 декабря по 4 января 2022 года – 3115 (SEIR_U) и 7279 (Prophet).

На сегодняшний день среднее количество заболевших за сутки – 6610 человек в день, а среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день.

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Прогнозное значение количества новых случаев по результатам вычислений статистической моделью Prophet и компартментной моделью SEIR-U

Украине грозит серьезная опасность от "Омикрона" – когда ждать волну

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Ганиченко рассказал, что сейчас в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но все же "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.