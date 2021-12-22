Чего ждать от COVID-19 в новом году: прогноз НАН

В Украине продолжится спад заболеваемости коронавирусом в конце 2021 и в начале 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.
Ожидается спад COVID-19
С 22 по 28 декабря 2021 года среднее количество новых случаев заражения коронавирусом будут фиксировать на уровне 5947 (SEIR_U) и 4678 (Prophet). А с 29 декабря по 4 января 2022 года – 3115 (SEIR_U) и 7279 (Prophet).
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На сегодняшний день среднее количество заболевших за сутки – 6610 человек в день, а среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день.
Прогнозное значение количества новых случаев по результатам вычислений статистической моделью Prophet и компартментной моделью SEIR-U
Украине грозит серьезная опасность от "Омикрона" – когда ждать волну
В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Ганиченко рассказал, что сейчас в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но все же "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.
"В Украине сейчас наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", – сказал он.
"Омикрон" в Киеве
В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну из частных больниц Киева. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.
Известно, что пациент болел COVID-19 в начале этого года. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.