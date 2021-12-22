Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Чего ждать от COVID-19 в новом году: прогноз НАН

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 14:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На сегодняшний день среднее количество заболевших за сутки – 6610 человек в день
В Украине может уменьшится заболеваемость коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине может уменьшится заболеваемость коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине продолжится спад заболеваемости коронавирусом в конце 2021 и в начале 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук Украины.

Реклама

Ожидается спад COVID-19

С 22 по 28 декабря 2021 года среднее количество новых случаев заражения коронавирусом будут фиксировать на уровне 5947 (SEIR_U) и 4678 (Prophet). А с 29 декабря по 4 января 2022 года – 3115 (SEIR_U) и 7279 (Prophet).

На сегодняшний день среднее количество заболевших за сутки – 6610 человек в день, а среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день.

Реклама

Прогнозное значение количества новых случаев по результатам вычислений статистической моделью Prophet и компартментной моделью SEIR-U

Украине грозит серьезная опасность от "Омикрона" – когда ждать волну

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Ганиченко рассказал, что сейчас в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но все же "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

Реклама

"В Украине сейчас наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", – сказал он.

"Омикрон" в Киеве

В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну из частных больниц Киева. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.

Известно, что пациент болел COVID-19 в начале этого года. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Как выглядит елка в Киеве с высоты птичьего полета

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

44 522

заболело за неделю в Украине

-24%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.26

Российский рубль (₽)

0.3687

Евро (€)

30.79

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять