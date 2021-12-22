Чого чекати від COVID-19 у новому році: прогноз НАН

На сьогодні середня кількість хворих за добу – 6610 осіб на день

В Україні може зменшитися захворюваність на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні продовжиться спад захворюваності на коронавірус наприкінці 2021-го та на початку 2022 року.

Про це свідчать дані Національної академії наук України.

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Очікується спад COVID-19

З 22 по 28 грудня 2021 року середня кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксуватимуть на рівні 5947 (SEIR_U) та 4678 (Prophet). А з 29 грудня по 4 січня 2022 року – 3115 (SEIR_U) та 7279 (Prophet).

На сьогодні середня кількість хворих за добу – 6610 осіб на день, а середня кількість смертей становить 287 смертей на день.

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Прогнозні значення кількості нових випадків за результатами обчислень статистичною моделлю Prophet і компартментною моделлю SEIR-U

Україні загрожує серйозна небезпека від "Омікрону" – коли чекати на хвилю

В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Ганиченко розповів, що зараз в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Але все ж таки "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.