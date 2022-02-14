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Чтобы заглушить взрыв – читал молитву: жуткая история подростка из Донбасса (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 18:38
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Даниил – один из лучших учеников лицея. Один из тех, чьи воспоминания о конфликте на Донбассе уже попали в новейшую историю

Они были первыми, кто встретил войну на украинском востоке. Тогдашние дети из Славянска – теперь уже подростки.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Даниил шагает по коридорам лицея. Как и город Славянск, это образовательное учреждение, – первым взяло на себя удар войны.

Мальчик – один из лучших учеников. Один из тех, чьи воспоминания о конфликте на Донбассе уже попали в новейшую историю. О событиях 2014-го вспоминает так: взрослые посреди ночи его сонного завернули в толстое одеяло и под реактивные залпы унесли в бомбоубежище. Со старшими сестрами и родителями сутки скрывались в подвале.

"Я помню, как они напевали песни детские и почти вся ночь прошла примерно вот-так", – говорит призер конкурса эссе "Один день" Фонда Рината Ахметова Даниил Тараненко.

"Вот в войну был такой момент, что очень цвели цветы. Они не поливались, не пололись, но очень цвели. Как-будто они говорили: "Все будет хорошо! Все наладится", – говорит мама Даниила Ирина Тараненко.

О войне глазами ребенка Даниил написал эссе. Из двух тысяч школьных работ произведение лицеиста – одно из лучших. Конкурс "Один день" в рамках уникального проекта Музей "Голоса мирных" организовал Фонд Рината Ахметова.

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"Меня поражает, насколько ребенок психологически переживал эти события, насколько он приобщался к духовному моменту. К примеру, отрывок чтения молитвы! Чтобы заглушить взрыв, ребенок читает молитву", – рассказала преподавательница Славянского педагогического лицея Марина Калмыкова.

Таких исповедей – о боевых действиях, потерях и надеждах – в онлайн-музее уже 13 тысяч! Но цель собрать 100 тысяч свидетельств.

С начала конфликта Фонд Рината Ахметова предотвратил гуманитарную катастрофу на востоке страны. Помог выжить трем с половиной миллиона человек! С этого момента фонд работает и над сохранением памяти о конфликте на Донбассе.

"Эти эмоции, которые ты получаешь, когда живешь под мирным небом, после ее окончания, они не сравнимы ни с чем, и я считаю, что людям необходимо знать о том, как нужно ценить мир", – говорит Даниил Тараненко.

"Я вообще хочу сказать, что Фонд Рината Ахметова он так многовекторен. У него такая многовекторная деятельность, и я очень часто слышу о помощи детям и так далее. Но и еще вектор поддержки творческой, одаренной молодежи, это – прекрасно", – отметила директор Славянского педагогического лицея Оксана Бабенко.

В будущем Даниил хочет изучать сверхвозможности человеческой психики и влияние на нее военных конфликтов.

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"Я хочу стать врачом. Очень хорошим врачом, который будет исследовать различные области человеческого сознания, мозга, потому что это совершенно неизведанное", – добавил мальчик.

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