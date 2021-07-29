"Генеральская мафия" или сигнал Западу – почему Зеленский проводит чистку в руководстве ВСУ

Президент Зеленский проводит чистку кадров в руководстве ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает осуществлять перестановки в секторе национальной безопасности и обороны. После ротаций в МВД, СБУ и увольнения главнокомандующего ВСУ глава государства сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и командующего Объединенными силами, уволил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки. Сайт "Сегодня" выяснил, с чем связана интенсивная чистка кадров и к чему готовится президент.

Перестановка кадров

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В среду, 28 июля, Владимир Зеленский подписал сразу несколько указов:

об увольнении главы Генштаба Сергея Корнийчука и назначении на его должность Сергея Шапталы;

об отставке командующего Объединенными силами Владимира Кравченко и назначении на этот пост Александра Павлюка;

о снятии с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка. Его преемника президент еще не назначил;

о назначении Олега Синайко заместителем главы Службы внешней разведки.

Зеленский подписал указы о перестановках в ВСУ / Фото: Офис Президента Украины

Зачистка "генеральской мафии"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов связывает новые отставки с зачисткой команды уволенного ранее главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

"Экс-начальник Генштаба Сергей Корнийчук был человеком Хомчака и ключевой фигурой в его окружении. Можно сказать, что главком его вырастил и привел на руководящую должность. Остальные уволенные также были в команде Хомчака. Я ее называю "генеральская мафия", – говорит эксперт.

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По его словам, в ближайшее время в ВСУ начнется череда написания рапортов на увольнение.

"Возможно, мы об этом не услышим, но уверен, будут уволены все офицеры, имевшие отношение к Хомчаку и к генеральским схемам", – говорит он.

Экс-начальник Генштаба Сергей Корнийчук был человеком Хомчака, говорит военный эксперт Жданов / Фото: Wikipedia

Эксперт отмечает, что Офис президента берет ВСУ под жесткий контроль.

"Управляемость военными силами через Хомчака было проблемой. Тотальная смена руководства должна прекратить саботаж и конфликты с Министерством обороны из-за передела сфер влияния в "военном бизнесе" и права распоряжаться бюджетными средствами, а также улучшить продвижение военной реформы, которой от Украины ждут западные партнеры", – объясняет Жданов.

Реклама Олег Жданов: команду Хомчака я называю "генеральской мафией" / Фото: Facebook

Контрабанда и "слив" секретной информации

Что касается увольнения командующего Объединенными силами Владимира Кравченко, эксперт отмечает, что к руководству ООС также есть вопросы. По словам Жданова, речь идет о контрабанде через линию разграничения. А возможно, даже о "сливах" секретной информации России, утверждает Жданов.

"Сейчас в Болгарии проходят учения войск НАТО. Украину к ним не допустили, намекнув, что важная внутренняя информация об учениях Альянса в Черном море каким-то образом сразу же появлялась в Кремле. Аналогичные случаи происходили и в зоне ООС", – говорит Жданов.

К командующему ОС Владимиру Кравченко есть вопросы, отмечает Жданов / Фото: Wikipedia

В Сети поползли слухи о военном перевороте

Тем временем пользователи соцсетей начали распространять слухи, что руководство ВСУ было уволено из-за опасений по поводу возможной организации в Украине военного переворота. Мол, генералы, назначенные при Порошенко, готовили путч.

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Однако военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский уверен, что данные слухи абсолютно беспочвенны.

"Переворот невозможен по политическим и техническим причинам. В Украине нет такой касты военных, которая взяла бы на себя ответственность за переворот", – объясняет он.

Сергей Грабский: Военный переворот в Украине невозможен / Фото: Facebook

С экспертом соглашается и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"В Украине нет традиций организовывать перевороты. Это фейки на уровне бреда", – уверен он.

Из-за бывшего руководства ряды ВСУ покинули профессионалы

В то же время полковник Грабский отмечает, что к бывшему главе Генштаба Корнийчуку, как и к главнокомандующему ВСУ Хомчаку, было много претензий со стороны подчиненных из-за внутренних распоряжений.

"Офицеров нагрузили лишней бумажной работой, из-за которой они не могли заниматься боевой подготовкой личного состава. Постоянные составления различных отчетов, рапортов, графиков и прочего демотивировали военнослужащих, в результате чего многие профессиональные специалисты покинули ряды вооруженных сил. В армии начал происходить серьезный отток кадров. Возможно, новое руководство изменит ситуацию и вернет в ВСУ толковых офицеров", – говорит Грабский.

Укрепление обороноспособности из-за внешней угрозы

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что смена руководства ВСУ происходит из-за угроз безопасности.

"Напряженная ситуация в мире и агрессия России вынуждают усиливать оборону нашей страны. Хомчака перевели в СНБО, где он сможет укрепить позиции военных. В ВСУ также назначили профессиональных генералов с опытом ведения боевых действий", – говорит он.

Игорь Романенко: Смена руководства ВСУ происходит из-за угроз безопасности / Фото: Facebook

Увольнения накануне парада – сигнал Западу

Вадим Карасев также уверен, что в Украине происходит укрепление армии. При этом политолог обратил внимание, что смена руководства ВСУ произошла накануне военного парада в честь 30-летия независимости Украины.

"Украина подходит к моменту истины с международными партнерами и понимает, что в случае какого-либо нападения на нашу страну Запад нас поддержит, но не защитит. Значит, нам надо усиливать обороноспособность самим. Парад, который будут принимать новые руководители ВСУ, продемонстрирует, что у нас сильная армия с молодыми боевыми командирами. Это очень важный момент. Парад – 24 августа, а 30-го – встреча Зеленского с Байденом. Таким образом мы покажем, что Украина находится не в позе просителя, а в позиции сильного политического игрока", – объясняет Карасев.

Политолог Вадим Карасев: Парад с новым руководством ВСУ – это сигнал Западу. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Как сообщали новости "Сегодня", 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. На следующий день депутаты проголосовали за назначение главой МВД Дениса Монастырского.

23 июля Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на эту должность Александра Литвиненко.

26 июля Владимир Зеленский подписал восемь указов о кадровых изменения в СБУ. Он уволил заместителей главы ведомства Руслана Баранецкого и Василия Малюка, начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексея Корнейчука, а также повысил до первого заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко.

На следующий день президент уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и назначил на эту должность Валерия Залужного. Хомчак стал первым заместителем секретаря СНБО взамен уволенного Михаила Коваля.

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