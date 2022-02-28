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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Google закрыл некоторые функции в Украине: Федоров назвал причину

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 15:58
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Две функции в Google-картах временно отключены на украинской территории
Михаил Федоров рассказал, что и зачем отключил Google
Михаил Федоров рассказал, что и зачем отключил Google / Фото: Коллаж: Сегодня

Google Maps заблокировал в Украине две функции из-за вторжения России — об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Отключены те функции, которые предоставляют определенную информацию пользователям в режиме реального времени. Это сделано для того, чтобы обезопасить украинцев, объяснил министр.

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Первая – функция наложения в реальном времени дорожного движения на Картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.

Вторая – функция Live Busіness. Она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени.

Ранее заместитель мэра Киева в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич призвал украинцев удалить российские приложения и сервисы, чтобы информация из них не попала в руки врага.

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Ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.

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ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.

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