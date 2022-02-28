Google закрыл некоторые функции в Украине: Федоров назвал причину

Две функции в Google-картах временно отключены на украинской территории

Михаил Федоров рассказал, что и зачем отключил Google / Фото: Коллаж: Сегодня

Google Maps заблокировал в Украине две функции из-за вторжения России — об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

Отключены те функции, которые предоставляют определенную информацию пользователям в режиме реального времени. Это сделано для того, чтобы обезопасить украинцев, объяснил министр.

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Первая – функция наложения в реальном времени дорожного движения на Картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.

Вторая – функция Live Busіness. Она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени.

Ранее заместитель мэра Киева в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич призвал украинцев удалить российские приложения и сервисы, чтобы информация из них не попала в руки врага.

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