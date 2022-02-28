Украинцев призвали удалить российские приложения

Данные на российских платформах могут попасть в руки противника

Данные из некоторых программ могут попасть к россиянам / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев призывают удалить российские программы со своих гаджетов из-за нападения РФ на Украину. Об этом сообщил заместитель мэра Киева по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич в своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что через эти приложения возможна передача персональных данных врагу.

Реклама

"Это такие приложения как Yandex, Kasperskiy, Mail.ru, VK, Rambler, Одноклассники и другие. Также если забыли, то удалите все свои почтовые аккаунты в домене .ru", — заявил он.

Оленич призвал оказывать сопротивление сразу по всем фронтам.

Ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

Реклама

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Тем временем оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.

Президент Владимир Зеленский обратился к солдатам РФ с требованием бросить технику и бежать из Украины, чтобы не пришлось умирать зря.

Реклама

ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.

Читайте также: